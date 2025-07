Morre criança que caiu em cânion no Rio Grande do Sul

A menina de 11 anos que caiu enquanto visitava o mirante do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, município do Rio Grande do Sul, foi encontrada morta a 70 metros do local da queda. As informações foram confirmadas pelo 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Caxias do Sul pouco antes da madrugada desta sexta-feira (11/7).

A tragédia ocorreu por volta das 13h desta quinta-feira (10). Junto dos pais, a criança visitava o local localizado a 23km do centro da cidade. A família é natural de Curitiba, no Paraná.

De acordo com a corporação, equipes dos Pelotões de Canela e Gramado faziam a operação de resgate junto do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre, além Batalhão de Aviação da Brigada Militar. Por volta das 17h30, cerca de quatro horas e 30 minutos após o ocorrido, o corpo da menina foi localizado com o auxílio de um drone. No momento, não era possível saber com exatidão o estado de saúde dela.

Por isso, uma equipe, com o auxílio de rapel, desceu o cânion para continuar com a missão. A atividade é realizada com o uso de cordas e equipamentos adequados para descidas de lugares como paredões, por exemplo. Próximo às 23h, o corpo foi alcançado.

O Cânion fica localizado no Parque Nacional da Serra Geral. Está a 23km do centro da cidade de Cambará do Sul. O local é um dos principais pontos turísticos do município.

O Correio tenta contado com a prefeitura da cidade de Cambará do Sul e a empresa Urbia, responsável pela administração do parque, para buscar mais informações sobre o caso. Até o fechamento desta matéria, não obteve respostas. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Veja o comunicado:

Hoje quinta-feira dia 10 de Julho por volta das 13:30hs o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento de uma ocorrência no Cânion Fortaleza em Cambara do Sul, onde uma menina teria caído da borda do cânion em direção ao precipício. Equipes dos Pelotões de Canela e Gramado deslocaram ao local e prontamente outra equipe do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre juntamente com o apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar deslocaram para apoio. Por volta das 17:30hs com auxílio de um Drone do Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada a cerca de 70 metros de altura do ponto da queda, de imediato as equipes iniciaram a montagem dos equipamentos para acessar por cordas o cânion, haja visto que devido as condições climáticas, as aeronaves não conseguiam operar com segurança no local. As equipes seguiram os trabalhos no local noite a dentro e próximo das 23h chegaram até a vítima que infelizmente já estava sem vida. Agora as equipes efetuam a ascensão do cânion, para finalização dos trabalhos de resgate no local, dando início em seguida os tramites da Policia Civil e Instituto Geral de Perícias.



O Corpo de Bombeiros Militar lamenta com profundo pesar o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares.