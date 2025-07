Delegado morre e policiais ficam feridos durante confronto com criminosos

O delegado Márcio Mendes Silveira, 51 anos, morreu durante confronto com criminosos na manhã desta quinta-feira (10/7), em Caxias, no Maranhão. Márcio foi morto durante o cumprimento de um mandado de prisão. Além disso, dois policiais foram feridos e estão internados.

A Secretaria de Segurança Pública informou que reforços foram enviados para a região e que todas as forças de segurança estão realizando intensas buscas para localizar e prender o suspeito. "A Secretaria se solidariza com a família do delegado Márcio Mendes, que, por mais de uma década, prestou relevantes serviços à segurança pública e à população maranhense, atuando com dedicação, profissionalismo e compromisso na Polícia Civil", citou a pasta.

A Associação dos Delegados de Polícia do Maranhão (Adepol-MA) lamentou a morte do delegado e afirmou que vai cobrar rigor nas investigações. O presidente da entidade, Márcio Dominici, declarou que está à disposição da família, assim como toda a diretoria da associação, para prestar todo o apoio necessário neste momento de dor.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão manifesta profundo pesar e repudia o covarde e brutal ataque contra a equipe da Polícia Civil de Caxias, ocorrido na manhã desta quinta-feira (10), durante operação, que resultou na morte do delegado Márcio Mendes Silveira, de 51 anos, titular do 4º Distrito Policial, e deixou dois investigadores feridos.



Os dois policiais foram prontamente socorridos, seguem internados, mas estão fora de perigo.



A SSP informa que reforços foram enviados para a região e que todas as forças de segurança estão mobilizadas, realizando intensas buscas para localizar e prender o suspeito, com o objetivo de dar uma resposta rápida e firme a esse crime inaceitável.



