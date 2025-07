Alfabetização avança, mas Brasil segue abaixo da meta estabelecida pelo MEC

O Brasil registrou um leve avanço na taxa de alfabetização infantil em 2024, mas ainda não atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC). De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (11/7), 59,2% dos alunos do 2º ano do ensino fundamental alcançaram o nível considerado adequado de alfabetização, segundo o Indicador Criança Alfabetizada. O índice supera os 56% registrados em 2023, mas permanece abaixo da meta nacional de 60% prevista para o ano passado.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o resultado foi impactado pela tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. O estado, atingido por enchentes severas, teve uma queda acentuada na taxa de alfabetização, que passou de 63,4% em 2023 para 44,7% em 2024. “Se o Rio Grande do Sul tivesse mantido seu desempenho anterior, teríamos ultrapassado a meta nacional”, afirmou o ministro. “Chegamos a 59,2% e mais da metade dos municípios atingiram a meta. Quase 60% dos estados melhoraram em comparação a 2023, o que para nós é muito importante”, completou.

A avaliação reúne resultados de provas aplicadas pelos estados em parceria com os municípios e parametrizadas para comparação com o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). O governo federal estabeleceu como referência a pontuação de 743 na escala do sistema para considerar uma criança alfabetizada ao fim do 2º ano. A proposta faz parte do programa Compromisso Criança Alfabetizada, lançado em 2023, que visa garantir alfabetização plena até os sete anos de idade.

De 26 estados brasileiros, 11 alcançaram as metas próprias de alfabetização definidas localmente. Outros 18 registraram avanços em relação a 2023 — entre eles São Paulo, que subiu de 51,9% para 58,1% de crianças alfabetizadas, ainda abaixo da média nacional. Em contrapartida, seis estados tiveram queda nos resultados: Amazonas, Bahia, Paraná, Pará, Rondônia, além do Rio Grande do Sul. Roraima não participou da avaliação padronizada e deve aderir ao indicador a partir deste ano.

A avaliação ocorre anualmente e faz parte do esforço do MEC para consolidar dados mais precisos sobre o processo de alfabetização. O compromisso firmado entre União, estados e municípios também prevê investimentos em formação de professores, estrutura pedagógica e incentivo à leitura nas escolas. O objetivo final é atingir 100% de alfabetização na idade certa até o fim do atual governo.

Camilo Santana destacou que a próxima avaliação será realizada entre outubro e novembro deste ano e que a nova meta será mais ambiciosa. “Nós vamos agora arregaçar as mangas, todo mundo trabalhando, focando nos seus territórios. Vamos fazer a avaliação agora, outubro, novembro desse ano, e poder alcançar a média, que esse ano vai para 64%”, disse o ministro.