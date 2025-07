Morre o cineasta Jean-Claude Bernardet aos 88 anos

Morreu neste sábado (12/7), aos 88 anos, Jean-Claude Bernardet, um dos mais influentes nomes do cinema brasileiro. Crítico, roteirista, ator, professor e teórico, Bernardet marcou gerações com sua contribuição intelectual e prática ao audiovisual nacional.

Ele estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, e convivia com HIV, uma degeneração ocular que comprometeu sua visão e um câncer reincidente na próstata, que decidiu não tratar com quimioterapia. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo.

Nascido na Bélgica, Jean passou a infância em Paris com a família e veio para o Brasil aos 13 anos. Ele foi uma figura central na formação do pensamento crítico sobre o cinema nacional. Formado em artes gráficas pelo Senac, seu legado passa pela produção acadêmica, pelo ensino na Universidade de São Paulo (USP) e por colaborações marcantes em filmes contemporâneos, além de escritor de críticas no Suplemento Literário do jornal O Estado de S. Paulo.



















Cassado durante a ditadura militar pelo AI-5, ele foi afastado da USP em 1969, mas reintegrado à instituição após a Lei da Anistia, em 1979. Abertamente homossexual, enfrentou ataques pessoais ao longo da vida por defender ideais progressistas e por sua atuação como militante de esquerda.

A morte foi confirmada pelo cineasta Fábia Rogério que o acompanhava no Hospital. O velório será realizado na Cinemateca Brasileira, mas ainda não há informações acerca do horário.

Bernardet deixa uma filha, Lígia, de seu casamento com Lucia Ribeiro.

Principais obras

Sobre cinema (teoria e ensaios):

Brasil em Tempo de Cinema (1967)

Trajetória Crítica (1978)

Cinema Brasileiro: Propostas para uma História (1979, reedição 2009)

O Que é Cinema (1980)

Piranhas no Mar de Rosas (1982)

Cineastas e Imagens do Povo (1985; ed. ampliada em 2003/2004)

O Autor no Cinema (1991/1994)

Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro (1995)

Caminhos de Kiarostami (2004)

Outras obras literárias (ficção e memória):

Guerra Camponesa no Contestado (1979)

Aquele Rapaz (1990)

Os Histéricos (1993)

A Doença, uma Experiência (1996)

Céus Derretidos (1996)

