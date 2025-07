Morre padre César Luís Garcia aos 71 anos, em Goiânia

Morreu, na noite desta sexta-feira (11/7), o padre Luís Garcia da paróquia Mãe de Misericórdia, em Goiânia. O religioso tinha 71 anos e faleceu em decorrência de um câncer ósseo na bacia. Figura destacada por seu compromisso com causas sociais, ele também teve atuação de relevância na Igreja Católica e em cargos públicos, marcando presença em diferentes frentes da vida comunitária e política.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O velório começou às 7h deste sábado (12/7), na própria paróquia onde atuava, no Setor Sul da capital. A Missa de Exéquias está marcada para às 15h, seguida pelo sepultamento às 17h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

Nas redes sociais, a Paróquia Mãe de Misericórdia prestou homenagem ao sacerdote, destacando o momento como uma despedida cercada de afeto: “Uma ocasião para compartilharmos conforto e lembranças. Uma última despedida cercada de amor e carinho.”

A Arquidiocese de Goiânia também se manifestou em nota oficial, destacando a trajetória do padre César. “Agradecidos pela frutuosa missão do Pe. César nesta Igreja Particular de Goiânia, unamo-nos em oração, com fé e na esperança da ressurreição, confiantes na misericórdia de Deus. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e que a luz perpétua o ilumine.”

Além da trajetória religiosa, César Luís Garcia foi secretário e assessor internacional nas gestões dos ex-prefeitos Nion Albernaz e Iris Rezende, e trabalhou na Controladoria-Geral do Estado de Goiás, deixando marcas tanto na fé quanto na administração pública.