Mulher morre após supostamente tentar envenenar marido e enteado 

Perícia da Polícia Civil encontrou frascos com líquidos de coloração incomum, alimentos e instrumentos cortantes na residência do casal, onde ocorreu o crime - (crédito: Google Street View / Reprodução)

Em nota enviada ao Correio, a corporação esclarece que as investigações em andamento apontam, em primeiro momento, para a possibilidade de a mulher “ter atentado contra a própria vida no interior da residência do casal” depois de tentar envenenar o companheiro e o enteado.

Isso porque, "além de sintomas compatíveis com ingestão de substância tóxica", como o marido e a criança, ela deu entrada no hospital local com "múltiplas lesões corporais causadas por instrumento cortante".

Segundo o comunicado da PCMG, a perícia técnica “esteve no local do crime, onde foram realizados os trabalhos pertinentes”. Entre eles, a “coleta de diversos vestígios”, como “frascos com líquidos de coloração incomum, alimentos, instrumentos cortantes e aparelhos celulares, incluindo um deles encontrado parcialmente carbonizado”.

Médicos-legistas da corporação conduzem exames de necropsia no corpo da mulher, "a fim de esclarecer com precisão" causas da morte, e pai e filho seguem internados em estado grave.