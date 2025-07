Menino tem 33 paradas cardíacas e morre após ser picado por escorpião

Um menino de três anos morreu após ser picado por um escorpião-amarelo que estava escondido dentro de um tênis, em Cambará, no norte do Paraná. Bernardo Gomes de Oliveira sofreu 33 paradas cardíacas antes de falecer, segundo a família, que denuncia falhas no atendimento médico.

O caso ocorreu no domingo (13/7), mas a morte foi confirmada na tarde de segunda-feira (14/7). A informação foi publicada pelo portal g1.

Segundo os pais, o acidente ocorreu quando Bernardo se preparava para sair com a família e calçou o par de sapatos que havia sido lavado e estava secando em uma mureta. Ao calçar o segundo tênis, o menino foi picado e começou a gritar de dor. O escorpião foi encontrado mais tarde, dentro da casa, sob um tapete.

O menino foi levado ao Hospital Municipal de Cambará às 8h45. Após os primeiros socorros, foi indicada a transferência para a Santa Casa de Jacarezinho para aplicação do soro antiescorpiônico. No entanto, a família diz que a ambulância só saiu às 10h17, mais de uma hora depois, devido à necessidade de um veículo mais equipado, segundo a prefeitura. Durante esse tempo, o menino piorou, teve episódios de vômitos e piora no quadro clínico.

Na Santa Casa de Jacarezinho, conforme relato dos pais ao g1, havia apenas cinco das seis ampolas de soro necessárias para o tratamento. Bernardo foi intubado e levado de helicóptero ao Hospital Universitário de Londrina, onde a morte foi confirmada na segunda-feira.

O Correio entrou em contato com as assessorias da Secretaria de Saúde do Paraná e do Hospital Santa Casa de Jacarezinho, mas não obteve resposta. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.