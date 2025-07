Vacinação nas escolas imuniza mais de 1 milhão de crianças em 4,1 mil municípios

O Brasil atingiu a marca de mais de um milhão de crianças e adolescentes de até 15 anos vacinados nas escolas, revertendo um cenário de queda sentida desde 2016. Dados apresentados pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta quarta-feira (16/7) são referentes ao Programa Saúde na Escola (PSE), com 25 tipos de vacinas do calendário nacional, sendo aplicadas em mais de 4,1 mil municípios — o equivalente a 74% das cidades no país.



O levantamento da pasta mostrou um crescimento promissor na aplicação das doses vacinais. Em abril de 2024, por exemplo, foram aplicadas mais de 212,1 mil doses — número mais de 10 vezes maior que o registrado em abril de 2022 (20,6 mil). O governo atrelou as conquistas à retomada do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“Estamos mostrando que já começamos a recuperar esse grande esforço de salvar vidas no Brasil, por meio do nosso Programa Nacional de Imunizações. Ultrapassamos um milhão de crianças vacinadas nas escolas. Além disso, das 16 vacinas do calendário nacional, tivemos aumento em 15 e apenas uma manteve-se estável. Até o final do ano, continuaremos intensificando nossas ações de vacinação”, reforçou o ministro Padilha.

“Vocês estão aqui, vivos, sem paralisia infantil e, muitos, sem nunca terem tido sarampo porque, um dia, seu pai ou sua mãe levaram vocês para vacinar, enfrentando, muitas vezes, situações muito mais difíceis para isso”, ressaltou Padilha, em referência ao Brasil ter recebido, em 2024, a certificação de eliminação do sarampo como problema de saúde pública — título perdido em 2019.

Além disso, também foi destacado o avanço da vacinação dos jovens de até 15 anos fora do ambiente escolar. O aumento da aplicação das vacinas, citadas pelo ministro, são referentes ao primeiro quadrimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Confira a lista:

Tríplice Viral D1: de 86,6% para 91,9%

1º reforço para Pneumo10: de 80,7% para 89,1%

1º reforço para Meningocócica C: de 72,5% para 88,4%

BCG: de 63,6% para 88,3%

Dose inicial de Pneumo10: de 79,7% para 85,9%

Hepatite B: de 63,5% para 84,9%

Meningo C: de 69,7% para 84,3%

Penta: de 82,4% para 84,2%

Rotavírus: 79,2% para 82,3%

VOPb: de 74,1% para 79,3%

Febre Amarela: 72,6% para 78,9%

Hepatite A: de 71,8% para 78,2%

DTP (1º reforço): de 74,49% para 81,97%

Tríplice Viral (dose de reforço): de 61,62% para 72,89%

Varicela: de 64,12% para 67,5%

