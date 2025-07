Modelo leva a mãe para almoçar no Copacabana Palace onde trabalhou como faxineira

A modelo Cassia Almeida viralizou ao relembrar um momento único e especial em que viveu com a família: o dia em que levou a mãe, Ana Maria Queiroz, para comemorar o aniversário de 68 anos com um almoço no Copacabana Palace. O registro da surpresa já conta com mais de 200 mil visualizações nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A matriarca trabalhou como faxineira no Rio de Janeiro, inclusive no famoso hotel de luxo, e sempre sonhou em entrar no espaço sem que fosse para trabalhar. Aos completar 68 anos, teve seu sonho realizado pela filha.

Cassia mora em Berlim, na Alemanha, e antes de chegar para uma visita ao Brasil, preparou a surpresa para a mãe. Pediu a ela que colocasse o vestido mais bonito que tinha, pois iriam almoçar. Os outros filhos de dona Ana já aguardavam por ela no local.

Leia mais: Anunciados os semifinalistas da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico

Ao se aproximar do hotel, a senhora disse: "Ah, Copacabana Palace! Era meu sonho entrar aí". Ao que a filha respondeu prontamente: "Então você irá realizar seu sonho hoje, pois o seu almoço de aniversário será aqui".

"Ela [Ana] entrou já super emocionada e foi muito bem recepcionada por todos os hóspedes e funcionários. Foi um dia incrível e ficará marcado para sempre! E como ela disse assim que saiu do hotel disse que foi uma das melhores comemorações de aniversário dela", relatou a modelo.