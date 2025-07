Delegado de Salvador é baleado por traficantes durante operação

O delegado-titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Salvador (DRFR), Jean Fiuza, foi baleado durante uma operação policial para cumprimento de mandados de prisão contra autores de um roubo. Na troca de tiros, os criminosos atingiram e mataram um vendedor. Uma mulher também foi baleada. O delegado foi socorrido, passou por cirurgia e recebeu alta nessa terça-feira (15/7).

Ao Correio, Fiuza detalhou como ocorreu a situação. Segundo o delegado, a operação ocorreu às 6h de segunda-feira (14/7), no bairro Engomadeira, em Salvador, uma região dominada por traficantes membros do Comando Vermelho (CV). Fiuza estava acompanhado de cinco equipes, quando foi emboscado por um grupo de traficantes. “Os criminosos efetuaram diversos disparos contra a nossa equipe. Quando desembarcamos das viaturas, percebi que havia sido atingido no cotovelo”, contou.

Os autores responsáveis pelos disparos não eram os alvos da operação, mas traficantes moradores do bairro. Segundo as investigações, eles estavam escondidos próximos a uma parada de ônibus.

O delegado foi levado ao hospital e passou por uma cirurgia no cotovelo. Ele recebeu alta e não corre risco. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso como tentativa de homicídio praticada contra agente de segurança pública.