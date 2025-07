Esmeralda do sertão baiano será leiloada por R$ 100 milhões

Uma formação rochosa rara, com esmeraldas brutas pesando 92,5 quilos, será leiloada em 8 de agosto pela casa Bid Leão, no Rio de Janeiro. Avaliada em R$ 100 milhões, a peça foi encontrada na região de Carnaíba, no sertão da Bahia, e é considerada um exemplar impressionante de "canga de esmeralda", conglomerado de berilo e xisto com cristais preciosos em estado natural.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com 68cm de altura, 43cm de largura e 40cm de profundidade, a rocha é quase duas vezes maior que o maior fragmento de Marte já encontrado na Terra, vendido na semana passada em Nova York. Segundo informações da organizadora do leilão, os cristais hexagonais de berilo tipo esmeralda estão "em grande parte bem preservados", o que aumenta o interesse de colecionadores, museus e instituições privadas.

Leia também: Criança vê sangue na parede e leva polícia a casal morto em tríplex

A casa destaca que o bloco de esmeraldas é uma peça única tanto pelo porte quanto pelo valor geológico, podendo ser adquirido por empresas como símbolo corporativo, acervos de museus de história natural ou investidores do mercado de pedras preciosas.

Além do leilão de agosto, a mesma casa planeja vender em novembro uma escultura monumental feita da mesma formação rochosa. Nomeada "Carnaíba o Garimpo", a obra de 920 kg foi esculpida entre 2002 e 2006 pelo artista Galego e retrata oito figuras humanas erguendo uma canga de esmeraldas. O valor inicial da escultura está fixado em R$75 milhões.