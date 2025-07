"Educar para a sustentabilidade" é lutar por um mundo melhor, defende Marina

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, fez um apelo enfático pela “educação para a sustentabilidade” durante a abertura do VIII Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa, na noite de segunda-feira (21/7). O evento, que acontece em Manaus, no Amazonas, serviu de palco para a ministra reiterar a necessidade de cooperação entre os países.



Leia também: PL que facilita licença ambiental isola Marina Silva

Em sua análise do cenário geopolítico mundial, a ministra propôs um “olhar de baixo para cima”, defendendo que acima das nações "está o enfrentamento da mudança do clima, acima de nós está a defesa da democracia, acima de nós está o combate à desigualdade, ao racismo, ao machismo, à homofobia. Isso é educar para a sustentabilidade", disse.

Leia também: Marina Silva volta a sofrer ataques de parlamentares no Congresso

A ministra enfatizou ainda a relevância da educação ambiental como ferramenta essencial para uma nova fase de desenvolvimento que não marginalize ninguém. “Educar para a sustentabilidade significa a gente sair do ideal do ter para o ideal do ser, porque há limites para ter, mas não há limites para ser", acrescentou, sublinhando a importância de valores e propósitos sobre o acúmulo material.

Representando o ministro Camilo Santana, a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Kátia Schweickardt, reforçou a relevância da educação ambiental de forma transversal, especialmente para os mais vulneráveis, visando a justiça climática e ambiental. O secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Costa Taveira, por sua vez, frisou o papel da educação ambiental no empoderamento de jovens e comunidades tradicionais na defesa da floresta.

A 8ª edição do Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa, considerado o maior evento da lusofonia na área socioambiental, tem como tema central "Educação ambiental e ação local: respostas à emergência climática, justiça ambiental, democracia e bem viver", com discussões focadas na COP30, que ocorrerá em Belém (PA) em novembro deste ano.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular