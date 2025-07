PF prende líder de quadrilha de tráfico de drogas em malas de passageiros

Na manhã desta terça-feira (22/7), a Polícia Federal cumpriu a 4ª fase da Operação Colateral, que teve como foco o cumprimento de mandados de prisão do último integrante foragido de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas.

O grupo atuava por meio da troca de etiquetas de bagagens. Os criminosos desviavam malas de passageiros comuns em voos internacionais, substituindo as etiquetas verdadeiras por falsas ligadas a bagagens com cargas de cocaína. Dessa forma, as malas com droga eram embarcadas como se pertencessem a pessoas sem qualquer envolvimento com o crime.

Um dos casos mais marcantes ocorreu em março de 2023, quando duas mulheres de Goiânia foram presas injustamente ao desembarcarem na Alemanha. Elas passaram 38 dias detidas até que as investigações brasileiras comprovassem que tinham sido vítimas da quadrilha.

Desde então, segundo a Polícia Federal, foi desarticulada praticamente toda a estrutura do grupo, incluindo quase todos os líderes. Apenas um dos chefes da organização seguia foragido e foi capturado na operação desta terça.

A ação que levou à prisão do último integrante foi batizada de Operação Last Call, numa referência ao "último chamado" para embarque, mas também simbolizando o fim de um esquema criminoso que operava entre os anos de 2022 e 2023, com foco no envio de entorpecentes para a Alemanha e outros países europeus.

Segundo a PF, os últimos seis meses de investigação foram dedicados exclusivamente à localização e captura desse líder. Com a prisão de hoje, a corporação considera encerrada a linha de comando da organização.

