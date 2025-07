Mulher viraliza nas redes sociais ao compartilhar vídeos de infância feitos pelo pai

As fotos e vídeos da nossa infância são muito mais do que somente registros do passado, são memórias vivas. E Brenda Barbuglio, de 23 anos, pode confirmar isso. Seu pai, Marco Antônio, fez questão de registrar os momentos importantes do dia a dia da infância de Branda. Ela conta que o que motivou seu pai a gravar os vídeos foi o desejo de se lembrar de momentos da própria infância e aspirava que a filha pudesse ter essas lembranças. “Ele queria que eu pudesse relembrar cada fase com carinho, e que esses registros fossem um acolhimento para mim”, disse a estudante de psicologia.

Brenda começou a postar os vídeos nas redes sociais e as publicações chamaram a atenção dos internautas. A estudante diz que não esperava pela repercussão das postagens, que chegaram a mais de 800 mil visualizações. “Levei um susto quando aconteceu”, conta. “Tocou o coração de muitas pessoas, e isso tocou o meu também”, relata sobre a felicidade em ver a proporção que as memórias de sua infância tomaram.

“Muitas pessoas me mandaram mensagens dizendo o quanto essa atitude do meu pai as inspirou, especialmente nessa geração em que tudo é filmado para ser postado. Mas gravar com esse carinho, com o intuito de criar registros de amor e afeto… muda tudo”.

Ela conta que tem mais de cem CDs das gravações e que alguns ela nunca viu. Para Brenda, os vídeos têm um grande significado e ela se diz grata por ter esses momentos registrados. A jovem compartilha também que suas memórias foram registradas por um longo tempo, pois seu pai continua a fazer as gravações da vida da filha.

“É sobre guardar memórias, não só momentos. E isso tem um valor que atravessa o tempo”, diz ela sobre o significado das filmagens.

