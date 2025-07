BH: suspeita de bomba leva Bope à sede do Sindicato dos Jornalistas

Um pacote suspeito na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), na Avenida Álvares Cabral, no Centro de Belo Horizonte, mobilizou agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na tarde desta terça-feira (22/7).

De acordo com Lina Rocha, presidente do SJPMG, no pacote estavam escritos "dizeres grosseiros", o que fez com que os jornalistas chamassem a PMMG. Os militares chegaram ao local por volta das 14h20 e, diante da situação, acionaram o Bope.

Os agentes finalizaram os procedimentos de segurança por volta das 16h. Enquanto isso, o imóvel teve que permanecer vazio. O pacote continha apenas pedras.