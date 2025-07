O pedido do McDonald's chegou, mas o hambúrguer sumiu

A publicitária carioca Letícia Mattos resolveu pediu um lanche no aplicativo de delivery para ela e para o amigo. No entanto, em vez de um combo de fast food, ela recebeu o combo da decepção. Ela pediu uma oferta do McDonald’s da Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

O pedido continha dois sanduíches, uma batata frita e um refrigerante sem açúcar. Mas, segundo ela, o recheio principal do pedido — o hambúrguer — simplesmente não veio.

“Quando abri o pacote, achei que fosse um engano. Estava tudo ali, menos o hambúrguer. Era só o pão com o molho”, contou Letícia ao portal g1.

A cliente afirma que entrou em contato com a loja pelo aplicativo relatando o erro, mas recebeu uma resposta que a deixou ainda mais surpresa: “Impossível”. Ela perguntou se o atendente achava que ela estaria mentindo.

Só depois de muita insistência, o atendente concordou em enviar um novo sanduíche. O novo lanche, no entanto, nunca chegou.

“Esperei por mais de três horas. Nada. Fiquei decepcionada e indignada. Além de não resolverem o problema, não deram sequer um pedido de desculpas”, afirmou.

Letícia pretende acionar a Justiça contra a empresa. “Fiquei com raiva mesmo. Resolvi me pronunciar”, apontou.

O McDonald’s informou que está em contato com a cliente para resolver o caso. "[A rede de fast food] tem a experiência de seus consumidores como prioridade e que essa interação não corresponde aos seus padrões de atendimento. A companhia informa que já está tentando contato com a cliente para solucionar o caso", disse em nota.