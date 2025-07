Preso por morte de professora, filho chorou e segurou o caixão no enterro

Matteos França Campos, preso como principal suspeito de ter assassinado a professora Soraya Tatiana Bonfim França, mãe do detido, compareceu ao velório da vítima na última terça-feira (22/7) e chegou a segurar o caixão. Imagens registradas pelo EM durante a cerimônia mostram o homem de 32 anos no local.

Matteos foi preso na última sexta-feira (25/7), por ser apontado como o principal suspeito do crime pela Polícia Civil. Logo após a operação, à delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira, do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele confessou ter assassinado a própria mãe durante uma briga motivada por dívidas de apostas esportivas.

À polícia, o homem disse estar em situação de colapso financeiro após ter contraído empréstimos para lidar com o vício em apostas. De acordo com ele, na sexta-feira da semana anterior (18/7), uma conversa sobre as dívidas escalou para o confronto físico e a violência contra a mãe. A polícia concluiu que a morte aconteceu por esganadura, termo técnico que designa a asfixia provocada com as próprias mãos do criminoso.

Entre a noite do crime e o domingo (20/7), a professora foi tratada como desaparecida, até que seu corpo foi encontrado sob um viaduto no Bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O enterro aconteceu dois dias depois, no Cemitério da Paz, Noroeste da capital mineira. O filho de Soraya esteve no velório e sepultamento. Na ocasião, chegou a dar entrevista à reportagem: “Não consigo expressar o que estamos sentido de outro jeito que não seja perdidos e devastados”, disse ao EM.