Ressaca marítima provoca ondas de 3,5 metros e interdita orla no Leblon

Uma ressaca marítima provocou acúmulo de areia e o bloqueio de avenidas na orla do Leblon, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (29/7). Segundo alerta da Marinha do Brasil, o fenômeno pode durar até 21h de quinta-feira (31/7) com ondas entre 2,5 e 3,5 metros de altura. A Defesa Civil do município alertou ainda para a incidência de ventos fortes.

Por volta de 16h, a Avenida Delfim Moreira, uma das principais da orla do Leblon, foi interditada nos dois sentidos, entre as Avenidas Bartolomeu Mitre e Henrique Dumont. Até a última atualização, a rodovia permanece bloqueada para a limpeza pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). O município do Rio segue com previsão de nebulosidade e ventos moderados a fortes até quinta-feira.

Para evitar acidentes, a Defesa Civil emitiu orientações aos moradores. Durante o aviso de ressaca, a população deve evitar banhos de mar, mirantes na orla ou em locais próximos ao mar, ciclismo caso as ondas estejam próximo à ciclovia. Os pescadores também devem evitar navegar durante o aviso. Em caso de acidentes no mar, a orientação é não tentar salvar a vítima por conta própria e acionar o Corpo de Bombeiros.