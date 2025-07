Menino de 10 anos morre após cair do quarto andar de prédio em Fortaleza

Um garoto de 10 anos morreu depois de cair da janela do quarto andar de um apartamento, localizado no bairro Aldeota, zona nobre da cidade de Fortaleza. O acidente ocorreu nesta terça-feira (29/7), na casa dos avós do garoto.

No momento da queda, a criança estava apenas com a irmã. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), equipes policiais e da Perícia Forense estiveram no local do ocorrido para investigar as razões que resultaram na queda da criança.

De acordo com o portal g1,o acidente teria ocorrido por falhas na tela colocada para proteção, na sacada do apartamento.

Veja a nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS):

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma morte registrada, nesta terça-feira (29), no bairro Aldeota - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. A vítima, uma criança, foi a óbito após uma queda de um apartamento. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local.