Temperatura deve atingir 30 °C no DF e calor vai até quinta-feira, diz Inmet

Após semanas de temperaturas baixas, o calor voltou com força ao Distrito Federal, nesta segunda-feira (21/7). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada foi de 15?°C, enquanto a previsão máxima deve chegar a 30?°C durante o período da tarde. A umidade relativa do ar varia entre 75% nas primeiras horas da manhã e pode cair para até 25%, o que coloca o DF em alerta amarelo para baixa umidade.

Segundo a meteorologista do Inmet, Pâmela Ávila, o calor mais intenso é consequência de dias mais ensolarados e com pouca cobertura de nuvens. “Como os últimos dias têm sido mais claros, com ausência de nebulosidade, as temperaturas acabam se elevando de forma gradativa”, explicou a especialista ao Correio.

A mudança no tempo, impulsionada pela baixa nebulosidade, deve se estender até a próxima quinta-feira (24/7), segundo o Inmet. Ainda há possibilidade de queda nas temperaturas a partir do final da semana. Segundo o Inmet, o cenário segue dentro da normalidade para esta época do ano.