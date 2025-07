Lei reforça política de combate ao fogo no 1º ano de vigência

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de evento com balanço de um ano da da nova regra - (crédito: Caetano Yamamoto)

Um ano após entrar em vigor, a Política Nacional de Manejo Integrado de Fogo (PFMIF) tem ajudado a aumentar a prevenção e o combate aos incêndios, de acordo com autoridades do governo.

O Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, informou que as projeções feitas em 2024 sobre a área queimada no Pantanal, por exemplo, foram reduzidas, a expectativa era de mais de 30%, entretanto a área queimada ficou em torno de 17%. Ele ressaltou que o problema de incêndios e queimadas em vegetação nativa é um problema do mundo inteiro e não é "uma jabuticaba brasileira".

"A transformação do Brasil em um território resiliente ao fogo", afirmou Capobianco, ontem, em cerimônia de balanço do primeiro ano da PFMIF, realizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O evento contou com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Conforme informações da diretora do ICMBio, Iara Vasco, as Áreas Atingidas por Fogo (AAF) foram reduzidas de 483,86 mil hectares totais atingidos por fogo em 2024, destes 231,3 mil foram causados por manejo de fogo e 252,7 por incêndios. Em 2025, menos que a metade foram atingida, sendo 202,14 mil hectares atingidos no total, sendo 168,2 mil por manejo de fogo e 33,9 mil por incêndio.

O diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Jair Schmitt, apresentou um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostrando que o foco de calor, em 2025, está com níveis abaixo ou igual ao mínimo esperado "devido ao trabalho de preparação e prevenção feito em resposta ao ano de 2024".

Segundo Schmitt, houve aumento de 14% no número de brigadistas florestais — linha de frente no combate ao fogo , passando de 2.227, em 2024, para 2.600, neste ano. Além disso, houve ampliação das brigadas florestais em 11% para 123 brigadas que atuam em 330 mil km². O número de veículos operacionais saltou em 98% de 2023 para 2025, para 799, sendo que 629 deles são especializados para áreas de difícil acesso. Nesse período, o investimento em equipamentos individuais de proteção e motorizados somou R$ 76 milhões.

A ministra afirmou que espera que não seja necessário o uso dos equipamentos investidos. "Eu vou ficar muito feliz e rezo muito a Deus para que a gente não precise usar esses equipamentos", disse Silva.

