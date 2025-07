Mulher que levou 61 socos sofria agressões constantes, afirma polícia

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte divulgou mais detalhes da tentativa de feminicídio brutal ocorrida no último sábado (27/7), em Natal (RN), na qual uma mulher levou 61 socos no rosto dados pelo namorado dentro de um elevador. Segundo a investigação, o ex-jogador de basquete Igor Cabral agrediu a companheira Juliana Garcia após uma discussão motivada pelo celular dela.

A delegada Victoria Lisboa, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam ZLOS), responsável pelo caso, informou que a motivação da violência está diretamente ligada ao comportamento possessivo do agressor, que já havia cometido outras formas de abuso psicológico contra a companheira.

“Eles estavam em um momento de confraternização com amigos, fazendo um churrasco, quando ele pediu para ver o celular dela. Ela mostrou, afirmou que não havia nada demais nas mensagens, mas ele ficou enciumado”, relatou a delegada. Furioso, o homem entrou no elevador para ir embora, momento em que ela o alcançou e pediu para conversar.

Em depoimento, a vítima contou que, nesse momento, Igor insistiu para que ela deixasse o elevador em que estavam, para que dialogassem. A mulher, temendo ser agredida em um espaço sem câmeras, permaneceu dentro do elevador — o que não impediu o ataque. Nas filmagens das câmeras de segurança é possível ver o momento das agressões.

A vítima sofreu fraturas no rosto e precisou ser levada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Civil requisitou os prontuários para avaliar a extensão das lesões. “Ela estava muito machucada. Só o prontuário médico vai nos dar a real dimensão do que aconteceu”, explicou Lisboa.

Conforme a polícia, o histórico de abusos, embora nunca formalizado em boletins de ocorrência, fazia parte da rotina da vítima. Durante a investigação, ela preencheu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, no qual revelou que havia sido empurrada em outras ocasiões e que sofria constantes violências psicológicas. “Ela contou que, em momentos de desespero, falava em se matar, e ele incentivava. Esse grau de violência emocional é gravíssimo”, afirmou a delegada.

Apesar dos episódios anteriores, a mulher nunca havia procurado a polícia ou solicitado medidas protetivas. Agora, com o caso em andamento como tentativa de feminicídio, a Polícia Civil reforça o apelo para que vítimas de violência doméstica busquem ajuda o quanto antes. “O primeiro sinal de violência é suficiente para procurar uma delegacia, seja presencialmente ou de forma virtual. Não espere que a situação se agrave. A gente viu o que aconteceu neste caso, e poderia ter sido fatal”, alerta a delegada.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Natal segue com as investigações. Igor Cabral foi preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio. O inquérito ainda aguarda o laudo definitivo do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN) e o avanço das oitivas para ser concluído.

A delegada reforça que há diversos canais de denúncia disponíveis para mulheres em situação de risco, como o 180, o 181 (Polícia Civil) e o 190 (Polícia Militar). “Aqui em Natal temos atendimento psicológico, acompanhamento e acolhimento para que essa mulher possa romper o ciclo da violência e recomeçar”, conclui.