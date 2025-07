Ex-jogador da seleção de basquete é preso por espancar namorada com 61 socos

Ex-jogador de basquete espanca namorada com 61 socos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, ex-atleta da seleção brasileira de basquete 3x3, foi preso em flagrante no sábado (26/7) após espancar brutalmente a namorada, Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos. A agressão ocorreu dentro de um elevador em um condomínio residencial de Natal, no Rio Grande do Norte, e foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Civil, Igor desferiu 61 socos contra Juliana, que ficou com o rosto desfigurado e ensanguentado. A vítima foi socorrida e o agressor detido ainda no local pela Polícia Militar. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio.

Em nota, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da Zona Sul de Natal (DEAM/ZLOS) informou que está conduzindo as investigações e coletando depoimentos e provas técnicas para esclarecer todos os detalhes do caso. "A vítima foi violentamente agredida pelo namorado, que desferiu mais de 60 socos durante o ataque", destacou o comunicado da corporação.

Com a repercussão do crime, Igor Cabral desativou suas redes sociais. Além de ter feito parte da seleção nacional de basquete na modalidade 3x3, o agressor disputou competições internacionais. As investigações seguem em andamento pela Polícia Civil.