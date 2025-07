"Preciso focar na minha recuperação", diz mulher espancada pelo ex

De acordo com Juliana, apesar de a agressão física ter sido extrema, a vida do casal era permeada por agressões psicológicas constantes - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em primeiro pronunciamento após ter sido espancada pelo ex-namorado em elevador de condomínio em Natal, Juliana Garcia dos Santos Soares usou as redes sociais para agradecer o apoio e confirmar veracidade de financiamento coletivo criado em nome dela. Vídeo que circulou pelas redes sociais mostra o momento em que a vítima é atingida, no último sábado (26/7), por 61 socos do ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, preso de forma preventiva.

“Estou com acesso ao meu perfil (do Instagram) e agradeço toda a solidariedade e amor que todos estão me ofertando no momento”, escreveu ela, na rede social. “É um momento muito delicado e eu preciso focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento.”

Em depoimento à polícia, Igor Cabral afirma que a agressão contra a ex-namorada, registrada pelas câmeras de segurança do elevador, ocorreu após desentendimento com ela.

Juliana conta, porém, que os golpes teriam vindo depois que ela recebeu uma mensagem, quando estavam na piscina do prédio em que moravam. Após o episódio, o casal subiu ao apartamento onde vivia por elevadores diferentes e, temendo “agressão ainda maior”, a vítima não deixou o local para entrar em casa, o que teria irritado o ex-namorado.

"Ele disse que eu ia morrer e começou a me bater", alegou, em entrevista à TV Record. "Eu não apaguei, mas também não estava consciente o suficiente para me lembrar o que ele falou naquele momento."

De acordo com Juliana, apesar de a agressão física ter sido extrema, a vida do casal era permeada por agressões psicológicas recorrentes. “Ele já havia me empurrado antes, já havia cometido muita violência psicológica, isso era muito constante. Em rede social, ele já chegou a me expor e a falar exatamente o contrário do que era. Ele me culpava pelas coisas que ele fazia e me tratava de uma maneira muito rude na frente de todo mundo. Isso nunca foi um segredo. Mas eu não pensava que isso poderia acontecer, um atentado contra a minha vida.”

A vítima teve fraturas no nariz, na mandíbula, na bochecha, no maxilar e no globo ocular. Em condição estável após receber alta do hospital em que foi atendida, ela aguarda avaliação médica para passar por cirurgia de reconstrução facial, inicialmente marcada para terça-feira (29/7), mas adiada devido a edema causado pelo espancamento.