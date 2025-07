Cantor gospel que viralizou na internet é baleado por PM dentro de ônibus em SP

O cantor gospel João Igor, conhecido por pregações e apresentações nas ruas, foi baleado na manhã desta quarta-feira (30/7), por um policial militar dentro de um ônibus intermunicipal no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. O artista estava a caminho da Bauru, no interior paulista, onde faria uma série de apresentações.

João Igor acumula quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Recentemente, ele viralizou na internet com um vídeo onde canta com Fernanda Ganzarolli, que tornou-se influenciadora digital após o sucesso da apresentação.

De acordo com as informações repassadas à TV Globo pela empresária de João, o cantor teria sido confundido pelos policiais que atenderam a ocorrência no terminal.

A Sala de Imprensa da PM informou que um policial militar estava envolvido na ocorrências, mas até às 23h não havia detalhado a dinâmica.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram João e o irmão caídos no chão da plataforma, sendo contidos por policiais. O irmão, visivelmente abalado, aparece chorando e dizendo: "Ele está sangrando".

O Correio tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública de SP e com a assessoria do cantor, mas até a última atualização desta reportagem, não houve manifestação de nenhuma das partes.

Fama nas redes

João Igor é conhecido no meio evangélico por apresentações de louvor em espaços públicos e pela realização de lives cantando em ruas e praças. Em março deste ano, ele viralizou nas redes após um encontro inusitado com a influenciadora Fernanda Ganzarolli, em Arujá (SP).

Durante uma transmissão ao vivo, Fernanda se aproximou e começou a cantar com ele o louvor Faz um Milagre em Mim, de Régis Danese. O vídeo alcançou mais de 2 milhões de visualizações.

A jovem demonstrou preocupação com o cantor nas redes sociais. "Cobre ele com teu sangue, Jesus. Por que tanta violência?", escreveu ela. "Todos que estavam na rodoviária que tiverem vídeos desse policial despreparado que baleou o João, me enviem. Nós vamos precisar desses vídeos para entender porque ele atirou nele", disse.