Jovem com 26 iPhones colados ao corpo morre após passar mal em viagem para SP

Uma jovem de 20 anos morreu após passar mal dentro de um ônibus, na Rodovia BR-277, em Guarapuava, no interior do Paraná, na noite de terça-feira, 29. Ao ser examinada pela equipe médica, foram encontrados 26 aparelhos de iPhones colados ao corpo dela. Ainda não há indicação de que a carga de telefones tenha alguma influência na morte da moça.

A polícia suspeita que a jovem estava sendo usada como "mula" para contrabando de itens do Paraguai. O caso é investigado pela Polícia Federal. A jovem não teve o nome divulgado pela polícia, o que impossibilitou o contato com a defesa.

O ônibus, que havia saído de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e seguia para a capital paulista, fez uma parada em um restaurante à beira da rodovia, quando os passageiros alertaram o motorista que a jovem estava passando mal. Ela viajava sozinha.

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, a jovem estava consciente, mas com falta de ar. O primeiro socorro foi prestado dentro do ônibus. Antes que fosse removida para o hospital, a jovem teve uma crise convulsiva e sofreu parada cardiorrespiratória. O óbito foi constatado.

Ao encontrar os celulares colados no corpo da paciente, a equipe do Samu acionou as Polícias Civil e Militar. Os agentes da Polícia Civil usaram um cão farejador, mas não encontraram drogas no ônibus. Na bagagem da jovem foram encontradas bebidas alcoólicas de origem estrangeira.

O corpo da jovem foi encaminhado para perícia no Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava. A Polícia Civil do Paraná informou que, por se tratar de suspeita de contrabando internacional, o caso será investigado pela Polícia Federal. A reportagem entrou em contato com a Superintendência da PF no Paraná e aguarda retorno.