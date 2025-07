Governo abre consulta pública para inclusão de vacina contra meningite B no SUS

O Ministério da Saúde iniciou, nesta quinta-feira (31/7), uma consulta pública para a possível incorporação da vacina meningocócica do tipo B — meningo B — no Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante, já disponível no sistema de saúde privado, previne a infecção pela bactéria meningococo do tipo B, considerada a mais prevalente entre as causas da doença meningocócica. Atualmente, o SUS oferece vacinas contra os sorotipos A, C, W e Y.



A doença meningocócica, transmitida pelo ar, pode evoluir rapidamente para a meningite meningocócica, uma inflamação grave das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, com alto risco de óbito. O Brasil registrou 2.357 casos de meningite bacteriana em 2025, com 454 mortes.

Embora a sorologia não seja informada na maioria dos registros, 138 desses casos foram atribuídos ao meningococo do tipo B, resultando em 21 óbitos. Além da letalidade, entre 10% e 20% dos sobreviventes podem desenvolver sequelas como surdez, amputação de membros ou comprometimentos neurológicos.

Três doses

A vacinação contra o meningococo B é recomendada por sociedades médicas, apesar de não integrar o calendário básico infantil do SUS. O esquema de vacinação sugerido consiste em três doses, aplicadas aos 3, 5 e 12 meses de idade.

A proposta de inclusão foi apresentada pela farmacêutica GSK, produtora do imunizante, à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). O dossiê da empresa estima um custo de inclusão de aproximadamente R$ 6,1 bilhões ao longo de cinco anos

Contudo, a farmacêutica argumenta que a vacinação poderia reduzir gastos com internação e tratamento de pacientes. A consulta pública ficará aberta por 20 dias no site da Conitec e, após esse período, as contribuições serão analisadas pelos membros da comissão para a elaboração de um relatório que recomendará ou não a incorporação da vacina.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

