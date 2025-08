Corpo de mulher é encontrado em piscina de motel em São Paulo

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - (crédito: TÂNIA RÊGO/ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL)

O corpo de uma mulher de 30 anos foi encontrado em uma das piscinas do Motel Astúrias na tarde de sexta-feira, 1º. O estabelecimento fica localizado nas imediações da Marginal Pinheiros, no distrito homônimo da zona oeste de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Corpo de Bombeiros foi ao local, onde constatou a morte. O caso é investigado como "morte suspeita" pela Polícia Civil.

À polícia, os responsáveis pelo motel relataram que a vítima chegou ao local acompanhada de um homem na noite de quinta-feira, 31.

O homem teria deixado o quarto algumas horas depois, sozinho. Retornou, contudo, no dia seguinte, acompanhado de outra mulher. Nesse momento, foi abordado pela polícia e conduzido para prestar esclarecimentos no 14º DP (Pinheiros).

Em depoimento, os representantes do motel apontaram que funcionários tentaram contato com a mulher diversas vezes na sexta, após encerrar o horário da pernoite. Como não obtiveram retorno, entraram na suíte, onde encontraram o corpo da vítima.

De acordo com o portal Metrópoles, o motel tem a política de permitir a saída de um dos clientes apenas com a anuência do outro. Por isso, teria ligado para a suíte e obtido o aval da mulher. O homem teria, então, deixado o estabelecimento no mesmo automóvel em que chegou, um modelo da Mercedes Benz.

"A perícia foi solicitada e as investigações seguem em andamento", apontou a SSP em nota. O motel fica localizado na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nas proximidades da Ponte Eusébio Matoso.

Segundo o site do estabelecimento, há piscinas em algumas suítes, nas denominadas "Mansões" e "Presidencial". Nessas opções, os valores de pernoite vão de R$ 421 a R$ 680.