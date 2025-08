Cristo Redentor é iluminado na contagem regressiva de 100 dias para COP 30

Uma sequência de imagens foi projetada no Cristo Redentor em alusão à marca dos 100 dias restantes para o início da 30ª Conferência das Naçoes Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. As projeções, iniciadas às 21h deste sábado (2/8), se encerrarão às 23h.

Um dos principais monumentos e cartões portais do país, além de uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, o Cristo Redentor foi iluminado com diferentes imagens. Os registros mostraram bandeiras do Brasil e do Pará, a logomarca da conferência organizada pela ONU e ainda animais e povos originários. A floresta e a fauna amazônica também foram projetadas.

A ação é uma parceria entre o Governo do Pará e o Santuário Cristo Redentor. A COP30 está marcada para acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém (PA), mais precisamente no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.