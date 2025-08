Homem que participou de corrida bêbado e de chinelos vira símbolo de superação

Um homem viralizou nas redes sociais, na última semana, após ter concluído, bêbado e calçado com chinelos, uma corrida de rua de 8 quilômetros no nordeste do Pará, no município de Garrafão do Norte. O paraense, de nome Isaque, chamou atenção novamente ao ser visto sóbrio, treinando com roupas e tênis adequados para o esporte que ele diz ter mudado a vida dele.

Vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura da cidade mostra momentos da prática, que, segundo o governo municipal, tem ocorrido frequentemente nos últimos dias. O registro mostra o rapaz correndo ao lado de outra pessoa, desta vez com vestimenta apropriada.

“O homem tá focado aí”, diz um morador que o encontra, durante o descanso do treino. Leia também: Brasilienses usam a corrida de rua para se conectarem com as pessoas

A publicação da prefeitura explica que “Isaque agora está sendo visto com frequência treinando” pelas ruas da cidade. “Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo.”

Nos comentários, moradores do município demonstram compaixão com a trajetória do conterrâneo. “Muita gente acha que é só correr”, escreveu um usuário. “Mas para quem está perdido, a corrida pode ser salvação. Pode tirar do álcool, da tristeza.”

“Esse sim é um vencedor”, diz outra. “E eu nem estou falando da corrida, mas sim de tudo que já fizeram com ele e ele hoje ainda está vivo para contar. Ele é um menino bom, já sofreu demais nessa vida.” Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista à academia que promoveu a corrida, Isaque, conhecido por todos em Garrafão do Norte, explica como foi parar na competição que o deixou famoso. “Na verdade eu estava tomando umas duas ali na resenha”, lembra. “Aí amanheci por lá, fui dar uma volta lá pela praça, aí eu vi aquela multidão ali (...). Aí entrei no meio da multidão e corri também.”

Ele conta, bem-humorado, que queria ganhar o torneio “para ver se a ressaca saía do corpo”. Um morador afirma que, durante a prova, Isaque parou de correr para dar água para um cachorro doente na beira da estrada.

Depois da corrida, o paraense decidiu parar de beber. “Eu quero mudança na minha vida”, diz. “Meu sonho é sair dessa vida de cachaça, de vício, e ter uma oportunidade de arrumar um emprego, ter uma família melhor.” Leia também: A dança como caminho de superação, conexão e transformação pessoal e social

Ele afirma que o esporte o “chamou” para ser “um campeão mesmo”, e garante que as pessoas podem esperar o melhor dele a partir de então. “Às vezes, Deus transforma completamente a nossa vida através de um simples acontecimento”, escreveu o próprio Isaque em conta criada no Instagram após a repercussão, em que compartilha rotina de treinos e superação. “Posso dizer que senti um chamado de Deus para minha vida — e nunca senti tão forte quanto agora. Sou grato por esse despertar.”

O paraense se prepara para outras corridas e conta com apoio de moradores de Garrafão do Norte para treinar e lidar com entrevistas, depois que se tornou famoso.