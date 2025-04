Maratona Brasília: atletas de todo país celebram aniversário da capital em corrida de rua

Nada de descanso! Neste domingão (20/4), corredores de vários estados e diferentes perfis se engajaram na tradicional Maratona Brasília, que contempla o calendário de eventos oficiais do aniversário da capital. Às 5h30, os participantes já se reuniram pelo gramado na Esplanada no aquecimento para a prova. Hoje, o evento esportivo, promovido pelo Correio Braziliense, conta com duas competições, ambas de 21 km.

Quem não perdeu a chance de participar foi Teresinha de Jesus, 71 anos. Cheia de disposição e alegria, ela participa de corridas há 10 anos. Sua principal motivação para foram as amizades. "Meus amigos me incentivaram a correr em 2015, desde então não paro mais. Sempre continuando. Não podemos parar", conta enquanto se aquecia para a meia maratona.

A brasiliense ainda afirma que correr durante o aniversário de Brasília é muito emocionante. "É muito especial poder correr comemorando o aniversário. Faz toda a diferença", afirma. Para ela, a corrida não tem prazo limite. Sobre sua "aposentadoria", afirma que não pensa nisso. "Só Deus sabe quando eu vou parar", finaliza.

Diretamente de Macapá, município de Amapá, Susana Castro, de 32, diz ter vindo fazer a maratona só para curtir e revela seu desejo para o ano de 2025. “Tenho o objetivo de realizar cinco meia maratonas esse ano. Essa já é a minha segunda do ano, por isso escolhi Brasilia para correr”, enfatiza.

Naturais de Vitória (ES), o casal Felippe Macedo, 38, e Natália Schultz, 32, não perderam a chance de participar. Além de compartilhar a profissão, ambos são engenheiros, eles já correram outras oportunidades. "Participar de maratonas virou motivo para viajar", conta Felippe, que está em Brasília pela primeira. "O tempo está bom, estamos tranquilos. Hoje, vamos fazer a meia maratona e amanhã viremos apenas para assistir", completa Natália.











A Maratona Brasília conta com duas competições, o Desafio JK, com duas meias-maratonas (21km 21km), e o Desafio BSB 65 anos (21km 42km), ambas em um espaço de 48 horas. A largada para o público geral foi às 6h, ao lado do Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios.

Tradição na capital

Desde a primeira edição, em 1991, a Maratona Brasília se tornou um símbolo de superação e resistência, desafiando atletas a percorrer as principais vias da capital enquanto desfrutam de paisagens únicas, proporcionadas pelos diversos monumentos da cidade.

Na segunda-feira (21), a partir das 5h30, o tiro de largada será para a tradicional maratona (42km); às 6h para 21km e 6h30 para 3km, 5km e 10km, também em frente ao Museu Nacional. Todos os inscritos receberam o Kit Atleta, com uma camiseta, sacola esportiva, número de peito e medalha pós-prova. A Maratona Brasília faz parte da programação oficial do aniversário da capital.

Segundo o regulamento oficial, os atletas devem estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência, quando serão dadas as instruções finais. A cada competidor será fornecido um número, que deverá ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a prova. Além disso, é obrigação do participante ter o conhecimento do percurso.