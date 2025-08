Menor galinha do mundo pode custar até R$ 3,5 mil; conheça

Conhecida como "Galinha Anã", é resultado do cruzamento das raças Bantam, do próprio país natal, e Chabo, do Japão. Ele é expressivamente menor e mais leve do que uma galinha comum, cuja altura alcança os 75 centímetros e o peso até dois quilos - (crédito: Divulgação )

Reconhecida pelo Guiness World Records como a menor raça de galinha do mundo, as seramas conquistaram popularidade nas redes sociais e viraram animais domésticos de pessoas de diversos países. Comercializado por até R$ 3,5 mil, o animal, que cabe na palma de uma mão, pode ter os ovos vendidos por cerca de R$ 3 mil.

Com no máximo 25 centímetros de altura e 400 gramas em peso, a serama tem origem na Malásia. Conhecida como "Galinha Anã", é resultado do cruzamento das raças bantam e chabo, que são asiáticas. A ave é expressivamente menor e mais leve do que outras galinhas, que costumam alcançar até 75 centímetros.

Devido ao pequeno porte e ao padrão único de comportamento e postura, além das diversas variações de cores, a espécie é cada vez mais mencionada no Brasil e em diversos outros países.

"Os machos geralmente pesam até 500 g, e as fêmeas, até 450 g, mas alguns exemplares pesam apenas 350 g e medem entre 15 e 25 cm de altura. Além do tamanho diminuto, são reconhecidas por sua postura ereta marcante, peito cheio e asas posicionadas verticalmente", afirma o chamado Livro dos Recordes, principal autoridade mundial no quesito.

Segundo informações da American Serama Association (ASA), entidade mundial e referência na raça, a serama tem um padrão único de comportamento. Além de companheiras, são descritas como serenas. As descrições a tornam, inclusive, cada vez mais incluída em casa de famílias como animal de estimação. Na própria Malásia, por exemplo, são mais comuns do que cães e gatos, conforme noticiou o portal UOL. As galinhas, além disso, têm facilidade de adaptação a ambientes domésticos.