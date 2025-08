Mega-Sena: apostador leva sozinho prêmio de R$ 100 milhões

Um sortudo ganhou sozinho o prêmio de quase R$ 100 milhões da Mega-Sena 2897, sorteada na noite desta terça-feira (5/8). O apostador fez um jogo simples, no valor de R$ 5, em uma casa lotérica no município de Barra de São Francisco, na região noroeste do Espírito Santo.

O concurso 2897 da Mega-Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 06 - 24 - 27 - 28 - 57.

Em todo país, 117 apostas acertaram cinco dezenas e receberão prêmios de ao menos R$ 36 mil.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (7/8), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Como jogar

Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.