Caminhão de carne é saqueado e carga roubada é levada por multidão

Mesmo com presença de veículo policial, moradores pegam carga de carne roubada no Complexo da Pedreira - (crédito: Reprodução/Globo)

Um caminhão que transportava carga de carne foi saqueado, na manhã desta quarta-feira (6/8), no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, no Rio de Janeiro. O veículo foi liberado após serem retiradas as mercadorias, que foram levadas por moradores da comunidade, conforme mostra registro veiculado pelo RJ1, da Rede Globo. Leia também: Assaltantes fecham carreta de carne, que tomba e carga é saqueada

De acordo com o portal g1, o veículo era da Transporte Tozzo e levava produtos da Friboi. Quando passava pelas imediações, foi roubado por suspeitos que obrigaram o motorista a levá-lo até o meio do complexo.

Lá, mandaram a vítima do roubo retirar caixas de papelão que continham as carnes de dentro do caminhão e empilhá-las no chão. Quando o veículo foi liberado, diversos moradores que estavam em volta avançaram sobre os produtos roubados, causando tumulto e acidentes, como pisoteamentos. Leia também: Vídeo: caminhão tomba e tem carga saqueada na BR-381

Mesmo com a chegada de um carro blindado da Polícia Militar do estado, conhecido como caveirão, a multidão não se dispersou e seguiu com a disputa. Algumas pessoas chegaram a se arrastar por baixo do carro da corporação, que ficou cercado e passou por cima de algumas embalagens.

Agentes também usaram de spray de pimenta, mas o grupo, embora tenha recuado momentaneamente, não cedeu e, depois de algum tempo, o veículo policial deixou o local. Leia também: Vídeo mostra carne sendo saqueada de carreta que tombou em rodovia

À TV Globo, o secretário estadual da PM, coronel Marcelo de Menezes, afirmou que o 41º batalhão, de Irajá, tentou conter a situação após ser avisado do saqueamento. Ele reforça, porém, a “questão social envolvida” na questão, que exige o tratamento de “maneira muito profissional e equilibrada”.