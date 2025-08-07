Aluna invade autoescola com o carro ao tentar fazer baliza; veja vídeo

Uma aluna invadiu uma autoescola na cidade de Mamborê, no Paraná, enquanto tentava fazer uma baliza, durante aula de direção. O episódio, que ocorreu na última terça-feira (5/8), foi registrado pelas câmeras de segurança do local.
No vídeo, é possível ver o instrutor, do lado de fora do veículo, em meio a uma tentativa de impedir o avanço do carro. Ao perceber a movimentação, ele até tenta correr atrás, mas não consegue. O automóvel, em seguida, atravessa o portão e invade a escola de direção.
Assista:
Segundo informações divulgadas pelo portal tnonline, a aluna não se feriu no acidente. No entanto, o instrutor sofreu leves escoriações. De acordo com a autoescola, a aluna já tinha carteira de habilitação para moto, categoria A, e tentava agora a permissão para dirigir carros.
O acidente ocorreu na 19ª aula prática da aluna — é necessário completar ao menos 20 para realizar a prova prática.
De acordo com a autoescola, a jovem não soube explicar o que desencadeou o acidente.
Saiba Mais
- Brasil Mega-Sena: veja o resultado desta quinta; prêmio é de R$ 3,5 milhões
- Brasil Marcia Lopes defende educação no combate à violência de gênero
- Brasil "Achei que não estaria vivo hoje", diz passageiro de voo cheio de fumaça
- Brasil Governo passa a notificar cidadãos contra possíveis fraudes em certificados digitais
- Brasil Brasil registra queda em focos de calor e áreas queimadas em julho de 2025
- Brasil Bia Miranda, Gato Preto e outros influenciadores são alvos de operação de jogos de azar