Bia Miranda, Gato Preto e outros influenciadores são alvos de operação de jogos de azar

Bia Miranda, Gato Preto e Mamau estão entre os alvos - (crédito: Redes Sociais)

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro deflagraram, nesta quinta-feira (7/08), a Operação Desfortuna com o objetivo de desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line. As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, Bia Miranda, Gato Preto e Mamau estão entre os alvos.



Os alvos da operação são 15 influenciadores digitais que usam as redes sociais para divulgar o popularmente conhecido como "Jogo do Tigrinho" e outros jogos semelhantes. Segundo a Polícia Civil, as postagens realizadas pelos investigados contêm promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para essas plataformas de apostas.

No decorrer das investigações, foram identificados sinais de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) revelaram movimentações bancárias suspeitas que, somadas, ultrapassam R$ 4 bilhões.

Além da promoção de jogos ilegais, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro.