InícioBrasil
SUSTO NO AR

"Achei que não estaria vivo hoje", diz passageiro de voo cheio de fumaça

Passageiros foram tomados pelo desespero após um carregador portátil pegar fogo em compartimento de bagagens durante voo entre São Paulo e Amsterdã

Power bank pega fogo durante voo de São Paulo a Amsterdã - (crédito: Reprodução/Instagram/simonemalagoli)
Power bank pega fogo durante voo de São Paulo a Amsterdã - (crédito: Reprodução/Instagram/simonemalagoli)

Um princípio de incêndio causado por um carregador portátil provocou pânico entre os passageiros de um voo da KLM entre São Paulo e Amsterdã. O equipamento superaqueceu no compartimento de bagagens de mão, acima dos assentos, gerando uma densa fumaça preta que rapidamente se espalhou pela cabine.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o interior do avião tomado pela fumaça, enquanto passageiros ainda tentavam entender o que estava acontecendo. O incidente ocorreu por volta das 5h (horário de Brasília), quando a aeronave sobrevoava a região próxima à Ilha da Madeira, no Oceano Atlântico. A maioria dos tripulantes dormia no momento da ocorrência.

Passageiro do voo, Rubem Luiz Teixeira dos Santos, motorista de cargas internacionais, narra que o ocorrido resultou em tosse e apavoro. “O piloto nos informou que estava tudo seguro, iria fazer com que a fumaça saísse e uma equipe médica examinaria os passageiros”, conta. “Pela quantidade de fumaça no avião que sobrevoava o oceano, achei que não estaria vivo hoje. Tinha crianças chorando e correndo.”

Segundo a companhia aérea KLM, foi detectada fumaça a bordo devido a um power bank em chamas. “A tripulação extinguiu rapidamente o dispositivo, seguindo os procedimentos de segurança estabelecidos. A situação foi totalmente controlada, e o voo prosseguiu com segurança até Amsterdã. Todas as medidas apropriadas foram tomadas para garantir a segurança e o conforto contínuos dos nossos passageiros.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar do susto, o fogo foi controlado com rapidez pelos comissários de bordo. O voo KL792, operado por um Boeing 777-300ER que partiu de Guarulhos na noite de segunda-feira (5/8), não precisou alterar sua rota e pousou no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, no horário previsto.

 

Saiba Mais

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 07/08/2025 15:57
x