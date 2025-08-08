"O meu presente de aniversário foi sepultar minha filha", diz pai

Em entrevista, os pais da menina Alice Brasil Souza da Paz, de 4 anos, relataram que receberam versões diferentes sobre o acidente que causou a morte da filha dentro da brinquedoteca da Unidade Kennedy do Colégio CEV, em Teresina. O major do Exército Claudio Sousa e a fotógrafa Dayana Brasil afirmaram que, até agora, não sabem exatamente como tudo ocorreu e que escutaram diferentes versões do ocorrido.

Segundo eles, a última vez que viram a filha com vida foi na manhã de terça-feira, quando deixaram Alice e o irmão gêmeo na escola. Pela manhã, a família chegou a participar de uma pequena comemoração pelo aniversário dos gêmeos, com colegas de turma. Por serem alunos de período integral, eles ficariam até o fim da tarde na unidade.

Dayana contou que, por volta do meio-dia, entrou em contato com a professora para saber como estavam e foi informada de que "estavam bem". Durante a tarde, avisou que buscaria os filhos mais cedo. Minutos depois, recebeu uma ligação da professora do turno da manhã dizendo que Alice havia sofrido um acidente e seria levada para o hospital.

A mãe seguiu para a UPA do Satélite, onde disseram que a criança não havia dado entrada. "Ela já havia sido retirada da escola sem a minha autorização. Liguei para as outras professoras e ninguém me atendia", afirmou. Pouco depois, recebeu a localização de uma UTI móvel, onde a menina estava.

De acordo com a família, Alice foi levada de carro ao Hospital do Satélite e, no caminho, transferida para uma ambulância do Samu. Foi nesse momento que os pais a viram pela primeira vez após o acidente, já desacordada. "Não me deixaram entrar na ambulância. Fiz várias perguntas, mas ninguém respondia. O Claudio abriu a porta e eles estavam tentando reanimar a Alice. Ela estava toda suja de sangue, já sem sinais de vida ou qualquer movimento", disse Dayana, emocionada.

O pai cobrou a investigação transparente e questionou o fato de o local do acidente não ter sido preservado para perícia. "Alice era uma menina cheia de sonhos, e esses sonhos foram interrompidos de maneira abrupta e inesperada, sem nenhuma explicação", lamentou, muito emocionado.

Ao fim da coletiva, os pais exibiram um vídeo no qual Claudio aparece rezando o Pai Nosso ao lado da menina. Em meio às homenagens, ele lembrou que o velório ocorreu no dia do próprio aniversário. "Meu presente foi sepultar minha filha. Um dia que era para ser de alegria virou o pior dia de nossas vidas. Esse foi o presente que eu recebi: um caixão com o corpo da minha filha já sem vida", declarou.

Em publicação feita no Instagram de Dayana com uma foto tirada por ela nas últimas semanas das férias de julho, ela afirma ter "perdido uma parte inteira de si". "No dia 5 de agosto de 2025, o mundo continuou girando… mas o meu parou. Não foi apenas uma parte de mim que se perdeu, eu me perdi inteira. Você levou consigo meus sonhos, minha força, minha capacidade de ser feliz...E fico aqui, olhando para trás, tentando alcançar com os olhos a menina que corria livre, sem saber que muito em breve voaria para longe de mim. Minha filha, você é e sempre será a parte mais bonita de mim."