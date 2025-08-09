Ministério da Saúde inaugura primeiro SAMU indígena do Brasil

O Ministério da Saúde inagura neste sábado (9/8) a primeira base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) indígena. O secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, participa da cerimônia de inauguração que acontece em Dourados (MS).
A unidade será a primeira do país voltada exclusivamente ao atendimento de urgência e emergência para os povos indígenas, com profissionais de saúde fluentes em português e guarani.
A base será instalada no interior da Aldeia Jaguapiru e atenderá as etnias Guarani, Kaiowá e Terena. De acordo com o Ministério, a ambulância entregue será exclusiva da região e permitirá reduzir pela metade o tempo médio de espera por atendimentos de urgência e emergência.
