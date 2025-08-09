Ministério da Saúde inaugura primeiro SAMU indígena do Brasil

O Ministério da Saúde também distribui os soros de graça para pessoas que foram picadas. O soro antiaracnídico (Loxosceles, Phoneutria e Tityus) é encontrado em serviços de saúde de referência para tratamento de pacientes picados. Deve ser armazenado a temperatura entre 2ºC e 8°C. - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde inagura neste sábado (9/8) a primeira base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) indígena. O secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, participa da cerimônia de inauguração que acontece em Dourados (MS).



A unidade será a primeira do país voltada exclusivamente ao atendimento de urgência e emergência para os povos indígenas, com profissionais de saúde fluentes em português e guarani.



A base será instalada no interior da Aldeia Jaguapiru e atenderá as etnias Guarani, Kaiowá e Terena. De acordo com o Ministério, a ambulância entregue será exclusiva da região e permitirá reduzir pela metade o tempo médio de espera por atendimentos de urgência e emergência.

*Esta matéria está em atualização.