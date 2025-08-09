Grave colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Um grave acidente envolvendo um ônibus de passageiros e uma carreta resultou na morte de 11 pessoas e deixou outras 46 feridas, na altura do km 648, na noite de sexta-feira (8/8), na BR-163. A tragédia foi próxima ao município de Lucas do Rio Verde, a cerca de 360 km de Cuiabá.

A concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pela rodovia, em nota ao Correio, foi acionada para atendimento por volta das 21h40 e, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, confirmaram a morte de 11 pessoas que viajavam no ônibus, 26 foram encaminhadas para unidades de saúde em estado moderado, 11 em estado grave e oito em estado leve. O motorista da carreta foi encaminhado em estado grave.

A perícia foi realizada durante a madrugada de sábado (9/8), enquanto equipes da concessionária deram início à remoção dos veículos acidentados e à limpeza da pista. O ônibus da empresa Rio Novo tinha como destino Sinop e já foi retirado da pista principal, e o trabalho de retirada da carreta continua em andamento.

A remoção da carreta carregada com caroço de algodão, segundo a empresa, foi mais complexa devido à gravidade do impacto e às dimensões dos veículos envolvidos.

Leia a nota completa:



A Nova Rota do Oeste foi acionada às 21h40 desta sexta-feira para o atendimento a uma ocorrência no km 648 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, envolvendo uma carreta e um ônibus de viagem.

Quatro equipes de resgate da Nova Rota do Oeste, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã estiveram no local e confirmaram a morte de 11 pessoas que viajavam no ônibus, 26 foram encaminhadas para unidades de saúde em estado moderado, 11 em estado grave e oito em estado leve. O motorista da carreta foi encaminhado em estado grave.

As vítimas socorridas pela Concessionária foram encaminhas ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde.A perícia foi concluída durante a madrugada e as equipes operacionais da Nova Rota atuaram na remoção dos veículos e limpeza da pista. O trabalho é complexo diante da gravidade da ocorrência.

As informações iniciais apontam que o ônibus da empresa Rio Novo tinha como destino Sinop e colidiu de frente com a carreta Volvo FH440, placa Brasil, carregada com caroço de algodão. O tráfego foi liberado às 7h43, após a limpeza e obstrução da pista.