Queda de parapente mata duas pessoas em Niterói

O parapente é um esporte aéreo que consiste em voar utilizando um velame leve e flexível, semelhante a um paraquedas, mas projetado para planar. - (crédito: JackieLou DL/Pixabay)

Um homem e uma mulher morreram na manhã desta sexta-feira (8/8) após a queda de um parapente no Parque da Cidade, em São Francisco, na Zona Sul de Niterói (RJ). Segundo divulgado pelo jornal O Globo, o Corpo de Bombeiros informou que, as vítimas, ainda não identificadas, foram encontradas já sem vida em uma área de difícil acesso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A corporação foi acionada às 12h57 e contou com o apoio de um helicóptero. Militares precisaram descer de rapel para resgatar os corpos. Uma ambulância foi posicionada na Praia de Charitas para atendimento, mas não houve possibilidade de socorro.

Leia também: Menina de 4 anos morre após ser atingida por penteadeira em escola

Testemunhas afirmam que o piloto não era conhecido na região e utilizava um equipamento antigo. O Correio tentou contato com a Prefeitura de Niterói e com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas não obteve respostas até o momento.