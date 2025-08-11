InícioBrasil
ORIENTE MÉDIO

Itamaraty condena ataque israelense que matou seis jornalistas em Gaza

Governo brasileiro classifica ação como violação ao direito internacional e à liberdade de imprensa; ao todo mais de 240 jornalistas já foram mortos em ataques israelenses

Ontem (10/8), Exército israelense matou 27 pessoas na Faixa de Gaza - (crédito: AFP)
Ontem (10/8), Exército israelense matou 27 pessoas na Faixa de Gaza - (crédito: AFP)

O governo brasileiro condenou com veemência, através de nota divulgada nesta segunda-feira (11/8), o assassinato de seis jornalistas da rede Al-Jazeera, mortos na noite de 10 de agosto em um ataque aéreo das forças israelenses na Faixa de Gaza. Segundo comunicado do Itamaraty, o grupo foi atingido enquanto estava em uma tenda próxima ao hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação, considerada pelo Brasil uma "flagrante violação" do direito internacional humanitário e da liberdade de imprensa, eleva para mais de 240 o número de jornalistas mortos no território desde o início do conflito. O Itamaraty instou Israel a garantir segurança e liberdade para o exercício da profissão em Gaza, além de suspender restrições à entrada de profissionais estrangeiros no território.

De acordo com a Al-Jazeera, as vítimas eram dois correspondentes e três cinegrafistas. O ataque, que matou ao todo sete pessoas, foi direcionado a uma tenda montada para jornalistas do lado de fora do portão principal do hospital.

Para a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), esses ataques fazem parte de uma "estratégia" para "ocultar os crimes cometidos" pelas Forças de Defesa de Israel em Gaza.

 

Saiba Mais


  

Giovanna Sfalsin

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 11/08/2025 20:37
x