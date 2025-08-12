Arma do assassinato de gari era da esposa do suspeito

A arma utilizada pelo empresário René da Silva Nogueira Junior para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes pertence à sua esposa, a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Balbino Nogueira. A informação foi revelada pelo próprio empresário em depoimento à polícia.

O revólver foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais e, segundo a PCMG, os procedimentos investigativos serão iniciados assim que o boletim de ocorrência da PM for concluído. Conforme o registro, após a prisão do suspeito, policiais foram até a casa da delegada, onde ela entregou a arma espontaneamente. O armamento estava devidamente registrado em seu nome.

Gari morto

O crime ocorreu por volta das 8h, na Rua Modestina de Souza, quando Laudemir trabalhava na coleta de lixo com outros garis. De acordo com testemunhas, a motorista do caminhão, de 42 anos, havia parado o veículo para permitir a passagem de um carro BYD conduzido por René. Nesse momento, o motorista teria abaixado o vidro e ameaçado matar caso alguém encostasse em seu veículo.

Mesmo após os garis pedirem calma e solicitarem que ele seguisse viagem, René desceu do carro exaltado e disparou contra o grupo, atingindo Laudemir no abdômen. A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

O Correio procurou a Polícia Civil de Minas Gerais para mais detalhes sobre o artefato utilizado no crime e responderam em nota que reforçam seu compromisso com a legalidade, a imparcialidade e a elucidação completa dos fatos. Confira na íntegra:

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que ratificou a prisão em flagrante do empresário, de 47 anos, pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Além do investigado, três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.



O crime ocorreu após uma briga de trânsito no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11/8). A vítima, um gari de 44 anos, foi atingida por disparo de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), submetido a exames e, posteriormente, liberado aos familiares.



A Polícia Civil se solidariza com os familiares da vítima e reforça seu compromisso com a legalidade, a imparcialidade e a elucidação completa dos fatos. Diante das circunstâncias, a Corregedoria-Geral da instituição instaurou um procedimento disciplinar e inquérito policial para apurar, com rigor e transparência, todos os elementos relacionados à eventual conduta de uma delegada que possui vínculo pessoal com o suspeito detido.

