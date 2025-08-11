Suspeito de matar gari após discussão de trânsito é preso em BH

Laudemir de Souza Fernandes trabalhava na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo - (crédito: Redes Sociais / Reprodução)

O motorista suspeito de matar um gari da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11/8), foi preso nesta tarde. O homem de 47 anos estava no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabáglia, no Bairro Estoril, na Região Oeste de BH. Ele foi abordado por uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O crime aconteceu na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital.

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, o homem teria abaixado a janela e gritado que, se alguém encostasse em seu veículo, iria matar. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra um deles.

Laudemir chegou a ser socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH, mas morreu.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), lamentou o falecimento de Laudemir. O Executivo informou que a vítima era contratada por uma empresa terceirizada, que presta serviços de limpeza, que está oferecendo todo o apoio à família e aos demais trabalhadores da equipe ameaçados pelo suspeito. “Cabe ressaltar que as causas da morte serão apuradas pelos órgãos de segurança".

Localizado

O suspeito René da Silva Nogueira Júnior está depondo no Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) na noite desta segunda-feira (11/8). De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado por meio de informações de uma testemunha, que lembrou de parte da placa no carro e pela consulta de câmeras de segurança, cujas imagens capturaram outros caracteres da placa e mostraram que o carro era um BYD Song Plus. Além disso, a polícia militar fez levantamentos que possibilitaram identificar o condutor, reconhecido pelas testemunhas como autor do disparo.

O carro foi encontrado entrando no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabáglia, onde o suspeito foi abordado. René da Silva Nogueira Júnior é vice-presidente de uma empresa de alimentos. Em seu perfil do Instagram, que foi desativado poucas horas após a prisão, ele se descrevia, em inglês, como "cristão, esposo, pai e patriota."

*Com informações de TV Alterosa