Criança morre após mãe abandonar filhas para curtir noite em baile

Uma mulher foi presa em flagrante neste domingo (10/8) por abandono de incapaz seguido de morte, após deixar as duas filhas, de 8 meses e 5 anos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ir a um baile.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), a mãe saiu de casa na noite de sábado (9/8) e retornou apenas na manhã de domingo, quando encontrou o bebê sem respirar. Ela levou a criança para uma unidade de saúde em Realengo, mas a morte foi confirmada no local. O laudo inicial aponta sufocamento como causa.

Policiais militares e agentes da 34ª DP (Bangu) estiveram no endereço e relataram que a residência apresentava condições insalubres e inseguras para crianças. Testemunhas informaram que a mulher já havia deixado as crianças sozinhas em outras ocasiões. O menina mais velha foi entregue ao Conselho Tutelar.

Caso semelhante

Em 3 de agosto, em Santo André (SP), uma jovem de 19 anos também foi presa por abandono de incapaz após deixar a filha de 3 anos sozinha em casa para ir a um baile funk.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que a criança caminha sozinha pela rua, usando apenas fralda, por volta da 1h30 da madrugada, aparentemente à procura da mãe.

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários da companhia de energia Enel que passavam pelo local, improvisaram roupas para a criança que estava com frio, e acionaram a Polícia Militar. A avó da menina informou que não foi a primeira vez que a mãe deixou a filha sozinha e que já havia denunciado o caso ao Conselho Tutelar.