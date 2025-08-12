Mega-Sena: veja o resultado desta terça; prêmio é de R$ 40 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (12/8), cinco loterias: os concursos 2900 da Mega-Sena; o 3467 da Lotofácil; o 6798 da Quina; o 2280 da Timemania e o 1101 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 39,29 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 33-50-54-55-59-60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,3 milhão, teve os seguintes números sorteados: 11-21-42-50-60.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





