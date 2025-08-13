Motorista reage a assalto, toma a arma e mata criminoso em SP; veja o vídeo

Momento em que o motorista reage à tentativa de assalto no Brooklin; o criminoso, armado em uma moto, morreu após ser levado ao hospital - (crédito: Reprodução / X)

Um motorista reagiu a uma tentativa de assalto no Brooklin, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, e acabou matando o criminoso. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (12/8), na Avenida Jornalista Roberto Marinho. O assaltante, de 35 anos, estava armado e em uma moto, mas a vítima, de 27 anos, conseguiu tomar a arma e disparar três vezes. O criminoso morreu após ser levado ao Hospital Campo Limpo.

Imagens mostram o momento em que o motociclista, no trânsito parado, emparelha com o carro e anuncia o roubo. Em seguida, o motorista reage, consegue tomar a arma do suspeito e atira. Ferido, o criminoso abandona a moto no meio da avenida e tenta fugir a pé, mas não resiste aos ferimentos.

Segundo a TV Globo, o motorista não é policial e estava acompanhado da irmã no momento da ação. A moto usada pelo assaltante era roubada e foi apreendida pela polícia. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo) como roubo, homicídio em legítima defesa e localização/apreensão de veículo.

A Secretaria da Segurança Pública divulgou a seguinte nota, conforme o g1:

“Um homem de 35 anos morreu após tentar roubar um motorista na tarde da terça-feira (12), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, zona sul de São Paulo. O motorista, de 27 anos, estava em seu carro quando foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta. Durante a ação, a vítima conseguiu tomar a arma do criminoso e atirou. Mesmo ferido, o suspeito fugiu a pé. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Campo Limpo, onde morreu.

Os pertences do autor foram reconhecidos pelas vítimas. A moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida. O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pelo 27° DP (Dr. Ignácio Francisco).”

