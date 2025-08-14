InícioBrasil
Casa é destruída ao ser atingida por toneladas de milho

Silo carregado com grãos se rompeu em VIlhena (RO). Além da destruição da casa, os animais de estimação morreram no acidente

Uma casa ficou parcialmente destruída em Vilhena (RO), após ser atingida por toneladas de milho - (crédito: Flickr Wenderson Araujo)
Uma casa ficou destruída na cidade de Vilhena (RO), Rondônia, na quarta-feira (13/8), após ser atingida por toneladas de milho. O acidente ocorreu quando um silo que armazenava os grãos se rompeu próximo a casa, deixando-a praticamente destruída. 

Em imagens compartilhadas pelas redes sociais é possível ver cômodos e o quintal da residência completamente tomados pelos grãos. O milho atingiu a casa com tanta violência que arrastou móveis, arrancou portas e chegou a até mesmo a quebrar telhas 

De acordo com a imprensa local, ninguém estava em casa na hora da tragédia. No entanto, o acidente acabou vitimando os animais de estimação da família, entre eles um cachorro e alguns gatos.

A Polícia Civil informou que não registrou a ocorrência devido à ausência de feridos. Uma investigação para descobrir as causas será feita pela própria empresa. A casa pertencia a funcionários da organização, que informaram estar recebendo o apoio necessário, como reposição de móveis e o pagamento do aluguel de um lar temporário.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 14/08/2025 18:04
