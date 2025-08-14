Casa é destruída ao ser atingida por toneladas de milho

Uma casa ficou parcialmente destruída em Vilhena (RO), após ser atingida por toneladas de milho - (crédito: Flickr Wenderson Araujo)

Uma casa ficou destruída na cidade de Vilhena (RO), Rondônia, na quarta-feira (13/8), após ser atingida por toneladas de milho. O acidente ocorreu quando um silo que armazenava os grãos se rompeu próximo a casa, deixando-a praticamente destruída.

Em imagens compartilhadas pelas redes sociais é possível ver cômodos e o quintal da residência completamente tomados pelos grãos. O milho atingiu a casa com tanta violência que arrastou móveis, arrancou portas e chegou a até mesmo a quebrar telhas

De acordo com a imprensa local, ninguém estava em casa na hora da tragédia. No entanto, o acidente acabou vitimando os animais de estimação da família, entre eles um cachorro e alguns gatos.

A Polícia Civil informou que não registrou a ocorrência devido à ausência de feridos. Uma investigação para descobrir as causas será feita pela própria empresa. A casa pertencia a funcionários da organização, que informaram estar recebendo o apoio necessário, como reposição de móveis e o pagamento do aluguel de um lar temporário.

