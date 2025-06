Produção de grãos e cereais registra marca histórica no DF

Um recorde histórico foi atingido no Distrito Federal. Em 2024, foram produzidas 1.042.328,09 de toneladas de grãos e cereais, quantidade 9,32% maior do que o ano anterior, quando a safra foi de 953.498 toneladas. O crescimento é fruto do aumento da área plantada e do número de produtores que investem no plantio das grandes culturas agrícolas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Esse resultado é fruto do trabalho incansável dos nossos produtores rurais. Com assistência técnica, crédito rural e incentivo à agricultura familiar, nosso mandato vai sempre valorizar quem movimenta a economia e põe comida em nossas mesas", disse o governador Ibaneis Rocha (MDB).

São cerca de 192 mil hectares destinados às grandes culturas no Quadradinho, local de trabalho e fonte de renda para mais de 2,4 mil produtores rurais, grande parte composta pela agricultura familiar. Nos 128 mil hectares de soja e milho plantados no DF, trabalham 1,7 mil agricultores de milho e mais de 900 de soja.

Dos alimentos produzidos na capital federal, a soja lidera com mais de 380 mil toneladas colhidas, seguida pelo milho comum, com cerca de 272 mil toneladas; milho para silagem, com mais de 112 mil toneladas; e sorgo, com uma produção em torno de 87 mil toneladas.

Apoio no crescimento

Entre as políticas públicas e incentivos oferecidos para o produtor de grandes culturas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), estão o crédito rural e o acompanhamento feito pelo corpo técnico, além de capacitações oferecidas durante todo ano em diversas áreas.