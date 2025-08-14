Mega-Sena: veja o resultado desta quinta; prêmio é de R$ 46 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (14/8), cinco loterias: os concursos 2901 da Mega-Sena; o 3469 da Lotofácil; o 6800 da Quina; o 2281 da Timemania e o 1102 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 46 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 20- 28 -38 - 44 - 47.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2.900 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 06 - 11 - 55 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 07 - 10 - 13 - 15 - 22 - 28. O mês da sorte é Junho (06).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 15 milhões apresentou o seguinte resultado: 10 - 11 - 24 - 34 - 57 - 65 - 75. O time do coração é o Floresta do Ceará (39).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1.800 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Sorteios em andamento.

Assista o sorteio na íntegra: